Diogo Jota. Bandeira a meia haste, camisolas e flores junto a Anfield Road

Junto ao portão com a inscrição “You’ll never walk alone” [Nunca caminharás sozinho] – frase emblemática do clube -, têm sido colocadas lembranças em homenagem ao internacional português, que hoje morreu, aos 28 anos.A imprensa inglesa tem divulgado algumas imagens de adeptos, abraçados, em contemplação, junto ao estádio, bem como várias coroas de flores, com mensagens sobre o avançado, cachecóis, camisolas com o nome e com o número 20, o que Diogo Jota envergava.“Obrigada por tudo, Diogo. Descansa companheiro”, “O rapaz de Portugal”, “RIP Diogo”, “Oh, ele veste o número 20. RIP Diogo, YNWA. Para sempre, red”, são algumas das muitas inscrições que os adeptos têm deixado em Anfield Road.O Liverpool, clube de Diogo Jota, manifestou mais cedo estar “destruído” com a morte do internacional português e que não fará, de momento, mais comentários, em respeito à privacidade da família do jogador e do seu irmão André Silva, que também morreu no acidente de viação hoje de madrugada, em Espanha.Diogo Jota, de 28 anos, era jogador do Liverpool, que representava há cinco épocas e no qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, tendo conquistado duas Ligas das Nações.Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.