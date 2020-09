Diogo Jota "orgulhoso" por poder defender título da Liga das Nações com Portugal

"Somos os detentores do título. É um orgulho defender o título e por isso temos a noção que os adversários vão olhar para nós com motivação extra para vencer. Temos de dar o melhor para defender este título, que é nosso", afirmou Diogo Jota, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Liga das Nações arranca na quinta-feira, mas a seleção portuguesa só entra em campo no sábado, frente à Croácia, no Porto, na estreia do Grupo 3, que inclui ainda Suécia e França.

"O jogo com a Croácia vai ser muito complicado. É o vice-campeão do mundo. Está a ser um estágio atípico. Há jogadores que estão aqui a iniciar a nova temporada, outro que já têm competição há mais tempo e estamos a tentar igualar essa diferença. Temos de estar ao nosso melhor nível, pelo menos fisicamente", disse o jogador do Wolverhampton.

Jota, que tem duas internacionalizações pela seleção principal, considerou que vai ser "estranho" atuar no Estádio do Dragão sem público, devido à pandemia da covid-19.

"É estranho não ter público num jogo em casa, no nosso país. O adversário não vai sentir o fator de jogar fora e temos de ter isso em consideração", disse o avançado de 23 anos.

De acordo com a FPF, Portugal voltou a treinar na manhã de hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas o organismo não avançou com qualquer mais informação sobre a sessão.

Como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19, todos os treinos da seleção nacional têm sido à porta fechada.

Portugal tem nova sessão agendada para quinta-feira, igualmente na Cidade do Futebol, em hora a designar, e nesse mesmo dia a comitiva lusa viaja até ao Porto.

Três dias depois do duelo no Estádio do Dragão com a Croácia, aos atuais campeões europeus deslocam-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.