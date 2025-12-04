Diogo Jota recordado por federação e clubes no dia em que faria 29 anos

"O teu legado inspira-nos. Para sempre o nosso número 21. Os nossos corações, pensamentos e orações continuam com a tua família", lançou na rede social Instagram a entidade liderada por Pedro Proença.



Em 03 de julho, o internacional português Diogo Jota, que tinha 28 anos e jogava ao serviço dos ingleses do Liverpool, e o irmão André Silva, de 25, que atuava no Penafiel, morreram num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.



Também o FC Porto, clube que Diogo Jota representou na época de 2016/17 por empréstimo dos espanhóis do Atlético de Madrid, recordou o atleta com a publicação de várias fotos.



"Para sempre connosco", vincaram os 'dragões', com o Liverpool, equipa que Diogo Jota representava, a prestar igualmente a sua homenagem ao atacante, ao transmitir o seu "amor, pensamentos e orações" à família e amigos de Jota, e também de André Silva.



Desde o falecimento de Jota, os 'reds' têm arrecadado dinheiro através da sua fundação que é destinado a criar programas de futebol de base em nome do jogador português e do seu irmão, e já anunciaram que pretendem ter uma estátua permanente do atleta junto ao estádio de Anfield.



Jota realizou 182 encontros e marcou 65 golos no Liverpool, onde vestia a camisola número 20, tendo conquistado um campeonato, uma Taça de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa.



Já o Wolverhampton, primeiro clube de Diogo Jota em Inglaterra, destacou os 44 golos marcados em 131 jogos pelo avançado luso ao serviço do clube inglês, sublinhando "o seu papel importante na melhor época" dos 'wolves' das últimas décadas.