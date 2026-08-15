Seleção Nacional
Natação
Diogo Ribeiro na final dos 50 metros livres, Camila Rebelo oitava nos 100 costas
O nadador português Diogo Ribeiro apurou-se hoje para a final da prova dos 50 metros livres dos Europeus de desportos aquáticos de 2026, enquanto Camila Rebelo foi oitava na final dos 100 costas em Paris.
Depois da medalha de prata nos 200 metros costas, Camila Rebelo foi oitava na final dos 100 metros desta especialidade, em 1.00,10.
Na sexta-feira, Camila Rebelo tornou-se na primeira mulher portuguesa a baixar do minuto, fixando o novo recorde nacional em 59,90, marca que hoje não alteraria a sua posição na prova decisiva.
Já Diogo Ribeiro foi sexto na segunda meia-final, cumprindo a prova em 21,72 segundos, o mesmo tempo do italiano Giovanni Guatti, segundo classificado da primeira meia-final, entrando, à tangente, na discussão das medalhas, no domingo, às 17:30, horas de Lisboa.
O atleta luso, que em junho de 2025 fixou o recorde nacional em 21,67 segundos, já tem um quinto lugar nestes Europeus, na prova dos 50 metros mariposa.
Já Ana Pinho Rodrigues falhou a ida às meias-finais dos 50 metros bruços, ao ser sexta na série mais rápida das eliminatórias, em 30,99 segundos, a um centésimo do apuramento, quando o seu recorde nacional é de 30,73, em 2023, acabando com o 18.º registo entre as 41 competidoras.
A nadadora de 32 anos, olímpica em Londres2012, já tinha sido 31.ª nos 100 metros bruços (1.09,67 minutos) e 40.ª nos 50 metros livres (26,00 segundos).
Na sexta-feira, Camila Rebelo tornou-se na primeira mulher portuguesa a baixar do minuto, fixando o novo recorde nacional em 59,90, marca que hoje não alteraria a sua posição na prova decisiva.
Já Diogo Ribeiro foi sexto na segunda meia-final, cumprindo a prova em 21,72 segundos, o mesmo tempo do italiano Giovanni Guatti, segundo classificado da primeira meia-final, entrando, à tangente, na discussão das medalhas, no domingo, às 17:30, horas de Lisboa.
O atleta luso, que em junho de 2025 fixou o recorde nacional em 21,67 segundos, já tem um quinto lugar nestes Europeus, na prova dos 50 metros mariposa.
Já Ana Pinho Rodrigues falhou a ida às meias-finais dos 50 metros bruços, ao ser sexta na série mais rápida das eliminatórias, em 30,99 segundos, a um centésimo do apuramento, quando o seu recorde nacional é de 30,73, em 2023, acabando com o 18.º registo entre as 41 competidoras.
A nadadora de 32 anos, olímpica em Londres2012, já tinha sido 31.ª nos 100 metros bruços (1.09,67 minutos) e 40.ª nos 50 metros livres (26,00 segundos).