Diogo Travassos espera sequência de jogos "desafiante" para os sub-21 de Portugal

“Vai ser desafiante, sim, mas estamos preparados. Temos um grupo bastante largo”, assinalou o lateral, em declarações à imprensa antes do treino que a equipa das ‘quinas’ realizou no campo n.º 2 da Cidade do Futebol.



No primeiro de três encontros agendados, a equipa das quinas defronta a congénere búlgara na sexta-feira, em Pazardzhik, pelas 16:30 portuguesas, em jogo no qual poderá carimbar o apuramento para a fase final da qualificação, quando ocupa a primeira posição destacada do Grupo B, ainda sem golos sofridos em sete jogos de qualificação para o Euro2027 e a três jogos do seu término.



Questionado sobre a maturidade competitiva e capacidade futebolística desta geração de futebolistas, Diogo Travassos salientou a sua consistência, que lhe permite alterar ‘peças’ sem desprimor da qualidade exibicional e dos resultados.



“Não repetimos o onze muitas vezes, houve sempre muitos jogadores novos a chegar, inclusive chegou agora um”, recordou, fazendo menção à inclusão de José Silva, do Gil Vicente, que ocupou a vaga de Martim Fernandes, do FC Porto, que na véspera foi declarado inapto pela Direção de Saúde e Performance da FPF e posteriormente dispensado da convocatória.



A ausência de Martim Fernandes pode ser colmatada precisamente por Travassos, que pode atuar nas duas laterais e reconheceu que a sua versatilidade poderá ser útil.



“Uma das virtudes que também tenho é poder jogar em várias posições - mais à frente, mais atrás, à direita ou à esquerda”, relembrou.



O futebolista de 22 anos espera, por conseguinte, estar ao seu melhor para ajudar Portugal. “Não somos perfeitos mas, pessoalmente, quero estar o mais perto possível da perfeição”, vincou, por fim.



Com sete jornadas disputadas, Portugal lidera o Grupo B de qualificação para o Euro2027, com 19 pontos, mais cinco do que a República Checa, com 14, seguindo-se a Escócia, com mais um jogo, e Bulgária, ambas com 11.



A seleção portuguesa visita a Bulgária em 25 de setembro, cinco dias antes de receber Gibraltar, a 30, concluindo o apuramento em casa diante da República Checa, em 06 de outubro.



