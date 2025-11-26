Diogo Ventura confiante para o arranque da corrida ao Mundial de basquetebol

"Jogámos duas vezes com Montenegro na qualificação para o Mundial [de 2023]. Não éramos a equipa que somos agora, de todo. Estamos agora uma equipa muito mais crescida, com muito mais hipóteses e ambição de ganhar, face a uma seleção fortíssima", afirmou o internacional luso.

Diogo Ventura lembrava os desaires por 83-69 (fora), em 29 de novembro de 2021, e por 77-62 (em casa), em 04 de julho de 2022, no Grupo E da primeira fase de apuramento para o Mundial de 2023.

"Sabemos que é uma equipa muito física e, portanto, vai ser um jogo muito duro. Temos de igualar a intensidade deles", frisou o base do Sporting, que se estreou na seleção principal em 26 de julho de 2019 e vai para o 62.º jogo.

Segundo o `9` luso, a equipa estará à altura da situação: "Temos as nossas hipóteses e, mais do que isso, sabemos que temos capacidade para estar nestes palcos e para ganhar jogos nestes palcos".

A confiança vem também de um Eurobasket em que Portugal esteve em bom plano, ao conseguir chegar à fase a eliminar - em que caiu perante a Alemanha, que viria a sagrar-se campeã -, depois de triunfos na fase de grupos face a República Checa e Estónia.

"Vimos de uma competição importantíssima. A última vez que estivemos juntos foi no Eurobasket, um palco em que estivemos tão bem. Agora, o pensamento é continuar ao mesmo nível", explicou.

Na estreia na corrida à inédita presença num Mundial, Portugal não terá a sua grande referência, o poste Neemias Queta, titular dos Boston Celtics, por estar na NBA, nem o capitão Miguel Queiroz, lesionado, mas prevalecerá o coletivo, face a um conjunto que no último Europeu caiu na fase de grupos.

"Temos sempre uma união gigante e, muitas vezes, foi isso que nos empurrou para vitórias importantes, em momento difíceis, em jogos difíceis. Portanto, confiantes e unidos estamos sempre", sublinhou Diogo Ventura.

Sem a presença de Miguel Queiroz, será o base `leonino` a capitanear a equipa das `quinas`, com Rafael Lisboa como `vice`, por escolha do selecionador Mário Gomes.

"É uma responsabilidade enorme e ao mesmo tempo um orgulho também enorme, sabendo que este é o lugar do Queiroz. Só sou o capitão até ele voltar de lesão e aproveito para lhe mandar um grande abraço e dizer que ele faz muita falta aqui. Esperamos que volte o mais rápido possível", finalizou.

A formação das `quinas` defronta na quinta-feira o Montenegro, em Podgorica, em encontro da primeira jornada do Grupo B da primeira fase de qualificação para o Mundial de 2027, marcado para as 17:00 (em Lisboa).

Depois do embate com os montenegrinos, Portugal recebe no domingo a Grécia, em Matosinhos, num agrupamento que inclui ainda a Roménia e qualifica os três primeiros para a segunda fase de qualificação.