Domingos Paciência é o responsável máximo pela ligação entre a seleção e o presidente da FPF

A informação foi avançada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol que explica querer uma mudança para melhor preparar a qualificação de Portugal para o Mundial 2026, que vai ser jogado nos Estados Unidos, Canadá e México.





"Domingos Paciência, que até aqui exercia o cargo de Diretor Técnico Nacional, ascende a partir desta quinta-feira a responsável máximo pela ligação entre o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e a Seleção Nacional A, uma aposta forte da Direção da FPF que visa preparar com todas as condições necessárias a participação de Portugal no Campeonato do Mundo 2026, cuja qualificação começa já no mês de setembro, e que exige um elemento em dedicação exclusiva".





O antigo jogador, e internacional por Portugal, ocupava o cargo de Diretor Técnico Nacional, um cargo que agora vai ser de Óscar Tojo. A FPF espera poder adaptar a "orgânica do futebol nacional" à realidade para conseguir captar mais talento, reorganizar e atualizar modelos de formação de treinadores, entre outras coisas.





"A nova estrutura técnica nacional tem como objetivo atualizar e adaptar toda a orgânica do futebol nacional à realidade atual. Entre as principais metas estão a criação de novas áreas de intervenção para a potenciação de talento, a uniformização de procedimentos e metodologias entre a estrutura federativa, os núcleos distritais e os próprios clubes, além da reorganização e atualização dos modelos de formação de treinadores", pode ler-se.





Pedro Proença a restante equipa quer um trabalho de valor acrescentado para que haja uma ligação "mais coesa" entre todos os níveis e escalões de Portugal.





"A aposta numa formação mais qualificada e metodologicamente alinhada pretende reforçar a competitividade e a sustentabilidade do futebol português a longo prazo", concluiu a notícia da Federação Portuguesa de Futebol.