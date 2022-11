Eduardo Quaresma chamado aos sub-21

O central, de 20 anos, entra na convocatória dos 23 jogadores escolhidos pelo selecionador Rui Jorge, face à saída de David da Costa, médio ofensivo dos franceses do Lens, que se encontra lesionado.”, especifica a FPF no seu sítio oficial na internet.As partidas com República Checa e Japão, de preparação para o Europeu de sub-21 em 2023, estão agendadas para 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambas jogadas no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19h15.Portugal está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.Celton Biai (Vitória de Guimarães), Francisco Meixedo (FC Porto) e Samuel Soares (Benfica).André Amaro (Vitória de Guimarães), Bernardo Vital (Estoril Praia), Gonçalo Inácio (Sporting), João Mário (FC Porto), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Marselha, Fra), Pedro Malheiro (Boavista) e Eduardo Quaresma (Hoffenheim, Ale).Afonso Sousa (Lech Poznan, Pol), André Almeida (Valência, Esp), Fábio Vieira (Arsenal, Ing), Fábio Carvalho (Liverpool, Ing), José Carlos (Vitória de Guimarães), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (PAOK, Gre) e Vasco Sousa (FC Porto).Fábio Silva (Anderlecht, Bel), Francisco Conceição (Ajax, Hol), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Sporting de Braga).