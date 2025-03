Eduardo Quaresma chamado aos sub-21

De acordo com a informação disponibilizada pela FPF no sítio oficial na Internet,alhos de segunda-feira, devido a queixas físicas, que motivaram uma avaliação complementada com exames”, tendo sido, posteriormente, “considerado indisponível”.A equipa das quinas defronta a Roménia, em Famalicão, na sexta-feira, e Inglaterra, três dias depois, em West Bromwich, em jogos de preparação para o Euro2025.No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.Diogo Pinto (Sporting) e João Carvalho (Sporting de Braga).Eduardo Quaresma (Sporting), Christian Marques (Yverdon, Fra), Flávio Nazinho (Cercle Brugge, Bel), João Muniz (Rio Ave), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing), Francisco Chissumba (Sporting de Braga), Jonatas Noro (Sporting de Braga) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão).Dário Essugo (Las Palmas, Esp), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sporting de Braga), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Pedro Santos (Moreirense), Diogo Nascimento (Vizela) e Gonçalo Nogueira (Paços de Ferreira).Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Diego Moreira (Estrasburgo, Fra), Fábio Silva (Las Palmas, Esp), Henrique Araújo (Arouca), Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale) e Joelson Fernandes (Hatayspor, Tur).