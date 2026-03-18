Seleção Nacional
Entrevista a Roberto Martínez. "O futuro do selecionador pode esperar"
Roberto Martínez não fecha a porta à saída da seleção nacional, mas diz que agora o foco é preparar bem a equipa para o Mundial.
Em entrevista conjunta às rádios Antena 1, TSF, Observador e Renascença, o técnico espanhol, que está em final de contrato com a Federação Portuguesa de Futebol, não descarta a hipótese de deixar a seleção depois do mundial. Mas garante que, para já, só pensa em preparar a equipa para poder estar “ao mais alto nível” no Campeonato do Mundo.Sobre Cristiano Ronaldo, Martínez desvaloriza uma hipotética obsessão do avançado pela marca dos mil golos e assegura que o foco da equipa está no coletivo e não em recordes individuais.
Entrevista na íntegra
O selecionador deixa também elogios a Richard Rios, do Benfica, e a Luís Suarez, do Sporting, ambos internacionais pela Colômbia, que Portugal defronta, a 28 de junho, em Miami.
