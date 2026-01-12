Erick encara luta pelo título de futsal como se fosse o primeiro

“Nem sequer pensamos no facto de sermos bicampeões. A taça é nova, ainda não temos esta”, revelou o atleta, com os olhos no terceiro troféu europeu da formação lusa.



“A pressão e responsabilidade aumentaram e a qualidade dos nossos jogadores também. Sentir pressão é um privilégio, é sinal de que estamos a fazer bem as coisas e no patamar onde queremos estar”.



No início da preparação, que teve início este domingo ainda em Portugal, Erick frisou a ideia de “família” para descrever o grupo, apesar das mexidas na última convocatória.



“Ficamos tristes com os que não estão cá presentes, mas nós queremos focar-nos no sentido de responsabilidade. Fazer e dar um bocadinho mais, por todos os que não estão cá”, apontou o jogador do Barcelona.



Zicky Té não fez parte das escolhas de Jorge Braz para a fase final do Europeu2026 devido a lesão. Erick lembrou a ausência do colega, confiante de que vai superar as contrariedades e regressar “ao seu melhor”.



Na conferência de imprensa em que anunciou a lista de 14 convocados, o selecionador nacional voltou a considerar Erick “o melhor universal do mundo”, algo a que o jogador não dá importância, apesar de reconhecer a sua polivalência em campo.



“Dou um bocadinho do que o Jorge Braz me pedir. Tem a ver com a minha polivalência e com ele saber que eu me dedico e me dou ao jogo dessa maneira. Faço o que ele me pede e acha que é melhor”, sublinhou o internacional português.



Ainda em Portugal, a seleção nacional de futsal defronta a Bósnia na sexta-feira e no domingo, em dois jogos de preparação antes de rumar à Eslovénia, a 21 de janeiro, onde joga durante todo o torneio.



Esta será a 11.ª participação da formação portuguesa num Campeonato da Europa, em 13 edições possíveis. Portugal encontra Itália, a 24 de janeiro, Hungria, 27, e Polónia, a 29 de janeiro, a fechar a fase de grupos.