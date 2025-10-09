Eslovaco Ivan Kruzliak arbitra receção de Portugal à Irlanda

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Kruzliak, de 41 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Branislav Hancko e Jan Pozor, enquanto o neerlandês Clay Ruperti será o videoárbitro.



Esta será a primeira vez que Kruzliak vai arbitrar a seleção AA de Portugal e não dirige nenhum jogo de equipas lusas desde 2023/24, quando esteve no empate caseiro do Sporting com o Young Boys (1-1), no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e na vitória do Benfica em casa do Rangers (1-0), nos ‘oitavos’ da mesma prova.



Portugal recebe a República da Irlanda, no sábado, e a Hungria, três dias depois, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e que têm início agendado para as 19:45.



No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria, por 3-2.



A seleção lusa lidera o Grupo F com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.



Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

