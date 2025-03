Espanha vence Portugal em futsal

No primeiro tempo, um "bis" de María Sanz (04 e 19 minutos) e um golo de Anita Luján, aos nove, deram às espanholas um comando seguro no encontro, que Ana Azevedo (29) e Lídia Moreira (30 e 39) anularam, antes de Mayte decidir a contenda, a 35 segundos do fim.



Espanholas e portuguesas voltam a defrontar-se pelas 11h00 de Lisboa no sábado, em Alcorcón, vajando a equipa lusa para Itália no domingo, para disputar a qualificação para o Mundial2025, com Suécia (19 de março), Hungria (20) e Itália (22).



Desse grupo A, apuram-se as duas primeiras seleções para o Campeonato do Mundo, agendado para dezembro nas Filipinas.