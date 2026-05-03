Estafeta mista 4x100 metros bate recorde nacional nos Mundiais de estafetas

Na capital do Botswana, Carlos Nascimento, Tatjana Pinto, Delvis Santos e Arialis Martinez superaram o que outra configuração tinha conseguido no sábado, correndo a distância em 40,76 segundos.

Antes, Lorene Bazolo e David Landim correram na primeira fase de qualificação, ao lado de Delvis Santos e Arialis Martinez, tendo hoje mudado de formação para assegurar a presença nos Mundiais Pequim2027, gorada a possibilidade de chegar à final.

"É uma sensação de euforia. Ontem [sábado] prometemos, mas melhor que prometer, nós gostamos de cumprir com resultados", declarou Delvis Santos, citado em comunicado da federação.

Ainda hoje, Portugal compete em duas finais, em 4x100 metros femininos, nos quais entra com o pior tempo dos oito quartetos finalistas, e nos 4x400 masculinos, em que tem o quinto melhor registo da qualificação.