EURO 2020. Alemanha e França no Grupo de Portugal

Portugal ficou a conhecer, este sábado, quais os adversários que terá pela frente na fase final do Euro-2020, assim como os palcos dos respetivos jogos, uma prova disputada em 12 cidades europeias.No sorteio de Bucareste, na Roménia, ditou-se a sorte da Seleção portuguesa na prova num Grupo nada fácil, já apelidado "o grupo da morte", envolvendo duas das últimas seleções campeãs do mundo e o atual campeão europeu (Portugal).





O outro adversário da equipa das "quinas" ainda está por determinar, pois jogará um play-off (Islândia, Roménia, Bulgária ou Hungria). A última seleção a integrar o grupo será conhecida no dia 31 de março de 2020.





Portugal entrará em campo a 16, 20 e 24 de junho de 2020.





Grupos já conhecidos





Grupo A

1 Turquia

2 Itália

-------

4 Suíça



Grupo B

1 Dinamarca

2 Finlândia

3 Bélgica

4 Rússia



Grupo C

1 Holanda

2 Ucrânia

3 Áustria

4 Playoff: Geórgia/Bielorrússia - Macedónia do Norte/Kosovo



Grupo D

1 Inglaterra

2 Croácia

-------

4 República Checa



Grupo E

1 Espanha

2 Suécia

3 Polónia

4 Playoff. Bósnia e Herzegovina - Irlanda do Norte, Eslováquia - República da Irlanda



Grupo F

1 Playoff: Islândia - Romania, Bulgária - Hungria

2 Portugal

3 França

4 Alemanha