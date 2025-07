Euro feminino. Romena arbitra o Espanha-Portugal

Demetrescu, de 35 anos, vai ser auxiliada pela compatriota Mihaela Tepusa e pela austríaca Amina Gutschi, ao passo que a quarta árbitra será a neerlandesa Shona Shukrula e a austríaca Jarred Gillett desempenhará as funções de videoárbitro (VAR) no Estádio Wankdorf, em Berna, Suíça.



Iuliana Demetrescu arbitrou recentemente uns dos desaires da seleção comandada por Francisco Neto, precisamente diante das campeãs do Mundo (4-2), em 4 de abril, para a terceira jornada do Grupo A3 da Liga das Nações, em Paços de Ferreira.



Já Catarina Campos, a primeira portuguesa presente na fase final de Europeu feminino, irá fazer a estreia na quarta-feira, no jogo do Grupo A entre a Islândia e a Finlândia, em Thun, como quarta árbitra.



Portugal também vai estar também representado no torneio no VAR por Tiago Martins, tal como aconteceu em 2022, que faz parte de uma lista de 16 especialistas, e vai operar durante todo o torneio a partir da sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.



A seleção portuguesa vai estrear-se, no Grupo B, com a Espanha, campeã do mundo, na quinta-feira, em Berna, defrontando, quatro dias depois, a Itália, em Genebra, e a Bélgica, no dia 11, em Sion.



A Inglaterra é a atual detentora do troféu, sucedendo aos Países Baixos, num historial dominado pela Alemanha, que detém oito títulos, o primeiro como República Federal da Alemanha (RFA), seguida de Noruega, com dois, e ainda Suécia, também com um.



Apenas os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final.