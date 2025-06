Euro feminino sub-19. Portugal perde com tricampeã Espanha na estreia

Em encontro da primeira jornada do Grupo B, a formação comandada por Marisa Gomes, que ao intervalo já perdia por 1-0, foi derrotada pelos golos de Daniela Agote, aos 45, de penálti, e Aiara Aguirrezabala, aos 57.

Na classificação, a seleção das `quinas`, que na quarta-feira defronta a Inglaterra, segue no último lugar, a zero, tal com os Países Baixos, derrotados por 2-1 pelas inglesas, segundas com três pontos, os mesmos das líderes espanholas.

Portugal cumpre em 2025 a segunda presença na fase final do Europeu feminino de sub-19, precisando de ficar nos dois primeiros lugares do Grupo B para seguir para as meias-finais. Se for terceira ainda pode conseguir um lugar no Mundial de 2026.