A seleção portuguesa de sub-19 de futebol venceu esta segunda-feira a Polónia, por 2-0, no primeiro encontro do Europeu da categoria, que se disputa em Malta.

Na estreia no Grupo A, Gabriel Brás, logo aos quatro minutos, e Hugo Félix, aos 60, marcaram os golos da equipa das 'quinas', campeã europeia de sub-19 em 2018.



Portugal joga com a Itália na quinta-feira e com a anfitriã Malta no domingo, equipas que se defrontam ainda hoje no outro encontro do Grupo A.