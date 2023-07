Euro Sub-19. Portugal bate Itália por 5-1 e está perto das meias-finais

A seleção portuguesa reforçou a presença neste Europeu vencendo esta tarde, em Malta, a equipa transalpina por 5-1.

A Itália adiantou-se no marcador aos seis minutos, por Luca Lipani, que viria a ser expulso (44), antes de Rodrigo Ribeiro (35), Gustavo Sá (57), Gabriel Brás (68), Hugo Félix (88) e João Vasconcelos (90+1) darem o triunfo à equipa das `quinas`.



Portugal vence assim o Grupo A e está nas meias-finais da prova, posicionando-se como uma das candidatas à vitória final.

Portugal pode garantir o apuramento para as meias-finais ainda hoje se a Polónia pontuar frente a Malta, num encontro entre as duas equipas derrotadas na primeira ronda.











No próximo domingo Portugal defronta a seleção de Malta, às 17 horas, em mais um jogo com transmissão no canal 1 da RTP.