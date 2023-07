Euro Sub-19. Portugal enfrenta a complicada Polónia

A seleção nacional realizou o último treino de preparação para o jogo com os polacos no relvado do Sirens Stadiu, em Malta.





Na antevisão do jogo Joaquim Milheiro disse que Portugal está preparado para a estreia no Europeu sub-19: "Jogámos contra eles em novembro passado e ganhámos 2-0, num torneio particular. Mas esta não é exatamente essa Polónia. Tem semelhanças, mas nós tivemos que a analisar novamente e vimos algumas diferenças. É uma equipa muito boa, muito bem organizada. E tem um pormenor que eu acho relevante, a maioria dos jogadores (12 em 20 convocados) joga fora da Polónia. Isso acrescenta-lhes experiência internacional".





Portugal integra o Grupo A da competição, onde defrontará as seleções da Polónia (3 de julho), Itália (6 de julho) e Malta (9 de julho). Os dois primeiros classificados do grupo ficam apurados para as meias-finais da prova.



Eis a lista de convocados da Seleção Nacional sub-19:



Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting CP) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto).



Defesas: Martim Marques (Sporting CP); Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting CP) e Martim Fernandes (FC Porto).



Médios: Yanis da Rocha (ES Tryoes), Nuno Félix (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Samuel Justo (Sporting CP), Diogo Prioste (SL Benfica) e João Vasconcelos (SC Braga).



Avançados: Carlos Borges (Manchester City), Hugo Félix (SL Benfica), Herculano Nabian (Empoli Fc), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP) e Miguel Falé (SC Braga).







O jogo tem transmissão direta na RTP 1.