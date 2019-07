Euro sub-19. Portugal procura vitória frente a Espanha

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Jul, 2019, 10:05 / atualizado em 17 Jul, 2019, 10:32 | Seleção Nacional

Portugal e Espanha, recorde-se, partilham os mesmos três pontos no topo do Grupo A.



O pontapé de saída neste embate ibérico está marcado para as 15h45, hora de Lisboa.



O jogo será transmitido em direto na RTP 3.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador nacional Filipe Ramos alertou para as dificuldades que Portugal vai encontrar diante da Espanha, mas mostrou-se confiante numa boa resposta da equipa lusa, que entrou a ganhar no Euro sub-19, depois de vencer a Itália por 3-0.



"A Espanha é uma equipa que gosta de ter muito a bola, que tem paciência, não acelera sempre o jogo como a Itália tenta fazer. A manutenção da posse é um dos





Nos momentos em que o adversário tiver mais bola, o Treinador Nacional espera "que os jogadores portugueses sejam organizados e pacientes para criarem perigo no momento certo".









História favorece espanhóis

O grego Anastasios Papapetrou vai dirigir o Portugal-Espanha, auxiliado por Grega Kordež, da Eslovénia, e Dawid Igor Golis, da Polónia. O quarto árbittro será o montenegrino Nikola Dabanović.Depois de defrontar os espanhóis, a formação lusa marcará encontro com a anfitrã Arménia no dia 20, sábado.Apuram-se para as meias-finais, marcadas para 24 de julho, os dois primeiros classificados de cada grupo em competição.A final do Europeu sub-19 está agendada para o dia 27.O encontro desta quarta-feira será o quinto entre portugueses e espanhóis em fases finas do Europeu sub-19, com a história a favorecer a equipa de Espanha, que venceu duas vezes e empatou três.