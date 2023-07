Euro sub-19. Portugal quer atingir as "meias" frente à Itália

Portugal preparou o encontro frente a Itália, no Centenary Stadium, em Ta´Qali.



Os vinte convocados realizaram as sessões de trabalho no relvado sintético onde enfrentrarão os transalpinos e encontram-se na máxima força.



Portugal, recorde-se, estreou-se com uma vitória frente à Polónia, por 2-0. Os italianos lideram o Grupo A, depois de vencerem Malta, por 4-0, na 1.ª jornada.



Os dois primeiros classificados qualificam-se para as meias-finais do Euro 2023.



Na quarta-feira o treinador nacional, Joaquim Milheiro, fez a antevisão do desafio com os italianos.



Em discurso direto o técnico afirmou: "Vai ser um jogo de elevada dificuldade, vamos enfrentar uma equipa com níveis de organização de elevada qualidade e jogadores, nos diferentes setores, individualmente talentosos. É uma equipa muito intensa que em cada duelo procura dar o seu melhor e na qual também identificámos uma plasticidade tática que nos obrigará a ser uma equipa com muita concentração e extremamente inteligente. Só desta forma conseguiremos o que almejamos: vencer Itália e jogar bom futebol".



O treinador adiantou ainda que "em Malta temos feito essa adaptação ao sintético e também há um histórico de passagem destes jogadores, na formação, por este tipo de relvados. Sabemos que será mais um elemento que teremos de ultrapassar".



Sobre o valor do adversário considerou: "Não só Cher Ndour mas todos eles. Conhecemos todos os jogadores de Itália muito bem. Todos foram analisados ao detalhe porque nestas competições os detalhes individuais trazem nuances de dinâmica ao jogo que podem ser relevantes para a nossa performance. Independentemente do Ndour ou até do Luis Hasa, outro excelente jogador, nós queremos ser os donos dos jogo nos seus diferentes momentos".







O jogo tem transmissão direta na RTP 1.