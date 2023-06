Euro sub-21. Espen Eskas arbitra o Portugal-Geórgia

O juiz, de 34 anos, vai ter como assistentes os seus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, ao passo que o albanês Juxhin Xhaja foi designado para desempenhar as funções de quarto árbitro, num torneio sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).Internacional desde 2017, Espen Eskas já dirigiu 20 jogos esta temporada, entre os quais a vitória da seleção principal portuguesa sobre o Liechtenstein (4-0), em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no início do Grupo J de qualificação para o Euro2024.A UEFA nomeou ainda o árbitro luso João Pinheiro para dirigir a partida entre Noruega e Suíça, do Grupo D, prevista para decorrer na quinta-feira, em Cluj-Napoca, na Roménia.O juiz natural de Vila Nova de Famalicão, de 35 anos, será auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, com o papel de quarto árbitro entregue ao austríaco Sebastian Gishamer.Portugal inicia a nona presença em fases finais face à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 17h00 em Lisboa, no Estádio Boris Paichadze, na capital Tbilisi, onde os Países Baixos e a Bélgica se defrontam em simultâneo, na primeira jornada do Grupo A.Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das quinas precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, agendada para 8 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.