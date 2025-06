Euro sub-21. Georgiano Goga Kikacheishvili dirige jogo de Portugal nos quartos

O 'juiz', de 33 anos e internacional desde 2020, vai ser assistido pelos compatriotas Davit Gabisonia e David Akhvlediani, enquanto o sérvio Nenad Minakovic é o quarto árbitro e o polaco Piotr Lasyk irá estar no videoárbitro (VAR), coadjuvado pelo alemão Sören Storks.



Goga Kikacheishvili nunca dirigiu partidas das seleções jovens portuguesas e vai arbitrar pela terceira vez no Europeu de sub-21, após ter estado na vitória da Dinamarca sobre a Ucrânia (3-2), em 12 de junho, em jogo da primeira jornada do Grupo D, e no 'nulo' entre Inglaterra e Eslovénia (0-0), três dias depois, a contar para a segunda ronda da 'poule' B.



Portugal, vencedor do Grupo C, mede forças com os Países Baixos, segundos colocados da 'poule' D e campeões em 2006 e 2007, no sábado, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio pod Dubnom, em Zilina, no primeiro duelo dos quartos de final da competição.



A equipa das 'quinas' tenta repetir as presenças de 1994, 2004, 2015 e 2021 nas 'meias', podendo encontrar na próxima ronda a Espanha, uma das recordistas de troféus, com os mesmos cinco da Itália, ou a Inglaterra, atual campeã, que jogam no sábado, em Trnava.



A 25.ª edição do Europeu de sub-21 termina em 28 de junho, com o encontro decisivo no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal já foi finalista vencido em 1994, 2015 e 2021 e está à procura de um inédito título na 10.ª participação, e terceira seguida.