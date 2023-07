Euro sub-21, Inglaterra - Portugal em direto

Acompanhe este jogo dos quartos de final numa transmissão em direto da RTP e ainda na Antena 1 com o relato de Nuno Matos e comentários de relato Vítor Martins.





Euro sub-21: Roberto Martínez na Geórgia





O selecionador nacional Roberto Martínez aterrou hoje em Kutaisi, na Geórgia, para assistir ao jogo entre Portugal e Inglaterra.



O técnico espanhol juntou-se à concentração da equipa comandada por Rui Jorge, que vai entrar em campo a partir das 20:00 (17:00), no Estádio Ramaz Shengelia, num confronto com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.