Euro sub-21: Paolo Nicolato quer ver Itália corajosa diante de Portugal

"Quero uma equipa que não tenha medo de ninguém, que jogue de forma inteligente e entre em campo para tentar fazer o seu jogo. Como estas partidas são de elevado nível, será difícil pensar que podemos dominar. Haverá várias situações para ler e deveremos agir com inteligência", considerou Paolo Nicolato, em videoconferência de imprensa.



Na primeira fase, disputada entre 24 e 31 de março, a Itália foi segunda colocada no Grupo B, com cinco pontos, depois de empates com República Checa (1-1) e Espanha (0-0) e uma vitória sobre a Eslovénia (4-0), enquanto Portugal venceu a 'poule' D, com nove pontos, graças a um 'pleno' de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0).



"Provavelmente, não começamos como favoritos contra Portugal. Estamos ao nível de equipas muito importantes, mas não estou particularmente interessado em ser favorito ou não. O campo decidirá. Quando defrontamos adversário tão fortes, há o risco de começar tímido e tentar ser conservador, mas não duvido que terei uma equipa corajosa", vincou.



Paolo Nicolato, de 54 anos, orientou as seleções transalpinas entre os escalões sub-16 e de 'esperanças' nos último cinco anos e participou há quase três na final do Europeu de sub-19, que a equipa das 'quinas' venceu em solo finlandês (4-3, após prolongamento).



"Terminar em segundo ou terceiro não são resultados fáceis de alcançar em provas com 55 equipas. Sou contra essa cultura de que só quem vence é bom e os outros são meros derrotados. Eu beijaria a medalha de prata, mas também a de bronze. Estes rapazes sempre me mostraram que dão 100% até ao fim, estejam a ganhar ou a perder", notou.



Sete jogadores presentes nessa final foram convocados pela 'gli azzurrini' para a ronda decisiva do Europeu de sub-21, entre os quais o defesa Enrico Del Prato, que prometeu "dar o melhor" diante de um "adversário forte e uma das melhores seleções europeias".



"Sabemos que é um jogo crucial, porque agora todos os jogos serão a eliminar. Estarmos aqui significa que temos grandes valores e com certeza iremos colocá-los em campo", admitiu o defesa, de 21 anos, que alinhou esta época no Reggina, da II Liga italiana, cedido pela Atalanta, e contribuiu para o quarto lugar de Itália no Mundial2019 de sub-20.



Portugal nunca derrotou os transalpinos em fases finais de Europeus de sub-21, mas Enrico Del Prato acredita em oposição "muito forte", na linha de outros candidatos à conquista do Euro2021, como França, Países Baixos ou a detentora do troféu Espanha.



"Sabemos que eles são bons no último terço. Apresentam uma excelente equipa na perspetiva atacante e as individualidades falam por si próprias. Temos de defender muito bem, tal como fizemos contra a Espanha, mas também precisamos de assegurar que somos muito cirúrgicos na frente assim que recuperarmos a bola", sugeriu o central.



Enrico Del Prato cumpriu dois jogos na primeira fase e viu dois cartões amarelos, vertente na qual a pentacampeã europeia de sub-21 (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004) foi a equipa mais indisciplinada, com quatro expulsões por acumulação e mais uma de forma direta.



"Os árbitros são mais rígidos e entendemos a lição. Jogaremos com aquela maldade competitiva de que precisamos, mas atentando aos cartões", concluiu, aludindo às suspensões de Gianluca Frabotta, Riccardo Marchizza e Sandro Tonali, ausentes da ronda eliminatória, tal como Lorenzo Colombo e Matteo Gabbia, ambos por opção.



O vencedor do jogo entre Portugal e Itália, que arranca às 21:00 (20:00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana, com arbitragem do francês François Letexier, encontrará nas meias-finais Espanha ou Croácia, que se defrontam três horas antes em Maribor.



A equipa das 'quinas' procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.