Euro sub-21. Portugal arranca fase de grupos frente à Croácia

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a formação comandada por Rui Jorge tem os 23 atletas convocados disponíveis para começar a disputar a oitava fase final do torneio, o primeiro com 16 equipas, coorganizado por Hungria e Eslovénia., respetivamente.O conjunto das quinas regista duas vitórias e uma derrota no histórico de duelos com a Croácia, que defronta esta quinta-feira, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Estádio Bonifika, em Koper, na Eslovénia, com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski.Quando entrar em campo, Portugal já conhecerá o resultado do outro jogo da primeira jornada Grupo D, entre as seleções de Inglaterra e Suíça, que medem forças às 14h00 locais (13h00 em Lisboa), no mesmo recinto, localizado nas margens do mar Adriático.

A fase de grupos decorre desde quarta-feira e até 31 de março e apura os dois primeiros classificados de cada uma das quatro "poules" para a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final), destinada às oito melhores seleções, de 31 de maio a 6 de junho.