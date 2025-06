Euro sub-21: Portugal fecha primeira fase frente à Geórgia com ‘quartos’ na mira

Depois da igualdade com a França (0-0) e da goleada sobre a Polónia (5-0), a formação comandada por Rui Jorge alinhará pela terceira vez seguida no Estádio Sihot e entra em campo às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), num duelo arbitrado pelo azeri Elchin Masiyev, que decorre à mesma hora da partida entre gauleses e polacos, já eliminados, em Zilina.



Numa ‘poule’ em que os dois primeiros classificados acedem à fase a eliminar, a seleção das ‘quinas’ soma os mesmos quatro pontos da França, segunda, sobre a qual apresenta uma diferença positiva de quatro golos, enquanto a Geórgia é terceira, com três pontos e possibilidades de qualificação, ao contrário da lanterna-vermelha Polónia, ainda a ‘zeros’.



A cumprir a 10.ª presença, e terceira seguida, em fases finais, os lusos têm tem todos os 23 atletas disponíveis e encontrarão pela segunda vez os georgianos, que triunfaram em 2023 (2-0), na ronda inaugural do Grupo A de uma edição coorganizada com a Roménia.



Em fases de grupos, formato lançado a partir de 2000, Portugal passou por quatro vezes (2004, 2015, 2021 e 2023), contra outras tantas eliminações (2002, 2006, 2007 e 2017), estando a um golo dos 500 no somatório de qualificações e fases finais de Campeonatos da Europa de ‘esperanças’, após 147 vitórias, 38 empates e 51 derrotas em 236 partidas.



Nos ‘quartos’, Portugal pode defrontar a Dinamarca, já qualificada no topo da ‘poule’ D, a Ucrânia, os Países Baixos ou a Finlândia, tendo encontro agendado para Zilina em 21 de junho, caso vença o Grupo C, ou em Presov no dia seguinte, se fechar no segundo lugar.



A 25.ª edição do Europeu de sub-21 começou na quarta-feira e acabará em 28 de junho, com a final no Estádio Tehelné pole, em Bratislava, sendo que Portugal, finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, procura um inédito troféu na 10.ª participação, e terceira seguida.