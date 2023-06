Euro sub-21. Portugal qualifica-se para os quartos de final

Portugal venceu a Bélgica por 2-1 e beneficiou do empate entre a Geórgia e os Países Baixos (1-1) no outro encontro do Grupo A para se qualificar para os quartos de final do Europeu sub-21. A equipa das quinas vai defrontar a Inglaterra, no domingo.