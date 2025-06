Euro sub-21. Portugal vai defrontar os Países Baixos nos quartos de final

Com a Dinamarca a ter já assegurado o triunfo na ‘poule’, a Ucrânia entrou para o jogo decisivo com dois pontos de avanço, a bastar-lhe um empate, contudo duas perdas de bola contribuíram para destruir o sonho de continuar em prova.



Ao minuto 34, o central Arseniy Batagov tentou sair a jogar, mas perdeu o esférico em cima da área, permitindo que Ruben van Bommel cruzasse para a finalização, fácil, de Luciano Valente.



A partida ficou sentenciada aos 57, em conquista de bola no meio-campo seguida de lançamento para a corrida de Thom van Bergen que ganhou em velocidade aos centrais e atirou para fora do alcance do guarda-redes.



Portugal e Países Baixos, que tinham empatado 2-2 com a Finlândia e perdido 2-1 com a Dinamarca, defrontam-se às 17:00 de sábado em Zilina.



Até ao momento, é conhecido igualmente o emparelhamento entre a Dinamarca e a França, enquanto a Espanha, a Itália e a Alemanha, já qualificados, aguardam por adversário.