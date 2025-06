Euro sub-21: Rodrigo Gomes lembra sonho da geração em vencer inédito título

"O objetivo é ganhar. É um sonho que já acompanha esta geração há algum tempo e é um sonho também para mim conquistar algo por Portugal. Estamos a trabalhar bem, a chegar às decisões e temos de nos preparar. Sinto que nós estamos bem e de certeza que daremos uma boa resposta", apontou o atleta dos ingleses do Wolverhampton.



Em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, Rodrigo Gomes considerou que a equipa das 'quinas' encara cada duelo da mesma forma, embora uma fase final tenha um "peso diferente e a margem de erro mais curta".



"Encaramos sempre cada jogo, seja da qualificação, seja da fase final, da mesma forma. Entramos em todos os jogos para vencer. O peso é diferente, porque é uma fase final, tem mais importância e a margem de erro é mais curta, mas encaramos os jogos da mesma forma. O trabalho é o mesmo, damos sempre o nosso melhor todos os dias e a equipa técnica sempre disposta a ajudar-nos", realçou o jogador.



Rodrigo Gomes é um dos jogadores mais versáteis do grupo, atuando no seu clube mais como ala, numa linha de cinco, e na seleção sub-21 como lateral-direito, em linha de quatro defesas, com a experiência em Inglaterra a permitir mais evolução.



"Inglaterra tem um futebol muito rápido e futebolistas com capacidades técnicas muito elevadas. Foi bom para mim conseguir crescer mais em termos defensivos e estar melhor posicionado. Vai ser importante aqui para o Europeu. Aqui costumo fazer a lateral direita, mais defensivo, e sinto que vou estar mais forte", sublinhou.



Aos 21 anos, Rodrigo Gomes lembrou a importância de, no futebol moderno, ter a capacidade de ser versátil no terreno de jogo e abordou as dispensas de Eduardo Quaresma e Fábio Silva, além de Francisco Chissumba, por decisão técnica.



"Acompanham-nos desde os primeiros estágios, de muita qualidade, mas temos jogadores com muita qualidade aqui também. Vão fazer falta, mas estamos bem preparados. O que interessa é quem cá está para nos ajudar. Estamos a fazer um bom trabalho e o grupo está coeso", assegurou, lembrando a qualificação "sólida".



O conjunto das 'quinas' folgou na segunda-feira e voltou aos treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, pela primeira vez com o grupo final completo, destacando-se a chegada de Rafael Rodrigues, do AVS, e de Diogo Nascimento, do Vizela, depois de terem jogado o play-off de acesso à I Liga, que os avenses venceram no domingo.



Finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, Portugal vai participar pela 10.ª vez, e terceira consecutiva, na fase final da prova, que decorrerá entre 11 e 28 de junho.



A seleção portuguesa vai disputar os três jogos do Grupo C em Trencin, estreando-se frente à congénere francesa, em 11 de junho, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



Seguem-se os encontros contra a Polónia, no dia 14, também às 21:00 (20:00), e a Geórgia, no dia 17, às 18:00 (17:00), com os dois primeiros de cada grupo a terem acesso à fase a eliminar. A final disputa-se no Estádio Tehelné pole, em Bratislava.