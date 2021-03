Euro sub-21: Treinador da Croácia expectante quanto à forma de jogar de Portugal

“Não houve tempo para treinar nenhuma jogada especial. A preparação tinha sido feita antes e houve um ou dois dias para passar informação aos jogadores. Se foi suficiente? Só o tempo o dirá. A situação é igual para todos e veremos o quão perto estivemos em prever como Portugal jogará”, referiu Igor Biscan, em videoconferência de imprensa.



A Croácia defronta a equipa das ‘quinas’ na quinta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Bonifika, em Koper, na Eslovénia, com arbitragem do polaco Bartosz Frankowski, logo após o encontro de abertura do Grupo D, entre Inglaterra e Suíça.



“Preparámos tudo o que pensámos ser necessário para o jogo com Portugal com base nas gravações dos jogos de qualificação. Por outro lado, iremos preparar-nos para os jogos com os suíços e, especialmente, os ingleses durante a competição”, explicou o treinador, campeão europeu de clubes enquanto jogador, pelos ingleses do Liverpool, em 2004/05.



Instado a analisar os oponentes dos croatas, Igor Biscan admitiu ter ficado “muito impressionado” com a Inglaterra, que “reflete a influência dos treinadores europeus em todos os aspetos do jogo” e se perfila como “um dos favoritos” à conquista do título.



“Quando olhas aos seus jogadores e respetivos clubes, percebes que estão noutra dimensão, mesmo em comparação com Portugal”, frisou o técnico, que está privado do habitual titular Bosko Sutalo e já teve de substituir os lesionados Borna Sosa, Luka Sucic e Josko Gvardiol por Hrvoje Babec, Matej Vuk e David Colina, respetivamente.



Portadora do segundo melhor ataque da fase de apuramento, com 37 golos, a Croácia qualificou-se no segundo lugar do Grupo 4, com 20 pontos, um abaixo da República Checa, e quer superar o registo de três eliminações na fase inicial (2000, 2004 e 2019).



“É um facto significativo, que não deve ser ignorado e diz muito da qualidade das equipas que estão nestas competições. Alguns destes atletas adquiriram experiência no último Europeu, mas não estamos mentalmente sobrecarregados por esse historial. Agora, temos uma nova oportunidade para nos mostrarmos da melhor forma”, concluiu Igor Biscan.



O médio e ‘capitão’ Nikola Moro, de 23 anos, que alinha nos russos do Dínamo de Moscovo, sublinhou o valor do jogo de estreia, acreditando que a conquista dos três pontos diante de Portugal “contribuirá para o crescimento do moral” da seleção croata.



“É estranho que haja apenas um ou dois dias para nos prepararmos, mas o clima da equipa é saudável e estivemos unidos em jogos de qualificação, que não foram fáceis. Vimos as filmagens dos jogos de Portugal, o treinador deu-nos orientações e acreditamos que podemos alcançar um resultado positivo”, vincou, também em videoconferência de imprensa.



Os dois primeiros colocados do Grupo D passam à ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final) do Campeonato da Europa de sub-21, destinada às oito melhores seleções, que decorrerá entre 31 de maio e 06 de junho, na Hungria e Eslovénia.