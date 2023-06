Euro sub-21. Willy Delajod arbitra o Portugal-Bélgica

O juiz de campo, de 30 anos, será auxiliado pelos compatriotas Erwan Finjean e Cyril Mugnier, ao passo que o norueguês Espen Eskas foi nomeado como quarto árbitro, numa competição em que o sistema de videoárbitro (VAR) apenas será implementado a partir dos quartos de final.Internacional desde 2019, Willy Delajod já conduziu 33 jogos esta época e arbitrará pela segunda vez na atual edição do Europeu de sub-21, cinco dias após ter dirigido o empate (1-1) entre a Alemanha, detentora do cetro, e Israel, na abertura do Grupo C, em Kutaisi.O gaulês esteve num encontro particular entre as seleções de sub-19 de Portugal e dos alemães (2-2), em novembro de 2022, sendo que, em 2021/22, ‘ajuizou’ um embate na I Liga portuguesa, entre Paços de Ferreira e Sporting de Braga (0-0), para a quinta ronda.A UEFA designou ainda o português João Pinheiro para dirigir o duelo entre Croácia e a coanfitriã Roménia, da "poule" B, na terça-feira, em Bucareste, que terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, e o neerlandês Allard Lindhout na função de quarto árbitro.Na quinta-feira, o juiz de campo natural de Vila Nova de Famalicão, de 35 anos, já tinha arbitrado a vitória da Suíça diante da Noruega (2-1), do Grupo D, na cidade romena de Cluj-Napoca.Portugal decide a sua continuidade no Europeu de sub-21 na terça-feira, ao medir forças com a Bélgica, a partir das 17h00 em Lisboa, no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.Os vice-campeões em título somam apenas um ponto e estão na quarta e última posição do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, ao passo que os Países Baixos e os belgas têm dois pontos cada.Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de sub-21, pelo que a equipa de Rui Jorge, finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, tem de derrotar a Bélgica e aguardar que os georgianos pontuem em simultâneo diante dos neerlandeses.