Euro2020. Portugal enfrenta temível Bélgica pela primeira vez numa fase final

Nomes incontornáveis como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Eden Hazard serão apenas alguns dos que podem almejar, por um lado, a baliza lusa no Estádio La Cartuja, e, por outro, Thibaut Courtois ou o benfiquista Jan Vertonghen, dificultar ao máximo a missão lusa de marcar golos, visto que a Bélgica apenas sofreu um golo, a par da Espanha, na fase de grupos, apenas superada pelas invioláveis Itália e Inglaterra.O ataque será, muito provavelmente, o ponto mais forte da equipa liderada por Roberto Martínez e com o qual Portugal terá de tentar anular, a começar pelo gigante Lukaku, mas, também, os desequilibradores Yannick Carrasco ou Dries Mertens.Se Fernando Santos optou por apresentar “onzes” exatamente iguais contra húngaros e germânicos, diante dos gauleses já fez alterações, mas apenas no centro do terreno, com João Moutinho e Renato Sanches a saltarem para a titularidade, em detrimento de William Carvalho e Bruno Fernandes.Ainda que o médio Danilo e o defesa direito Nélson Semedo tenham saído mais cedo do jogo de quarta-feira, aparentemente, com mazelas, devem constar nas primeiras escolhas.Por outro lado, a decisão de enviar três dos 26 convocados para a bancada mantêm-se, sendo que é pouco provável que Nuno Mendes, recuperado de lesão, seja preterido, assim como Gonçalo Guedes, visto que ambos já ficaram por duas vezes de fora da ficha de jogo.





Caminho difícil até final







Portugal e Bélgica enfrentam-se no domingo, a partir das 20h00 em Lisboa, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, o último palco confirmado do torneio, em detrimento do Estádio San Mamés, em Bilbau, e que tem previsto uma ocupação a rondar os 30% da lotação, correspondente a 18.000 lugares sentados.