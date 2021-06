Euro2020. Portugal pega na calculadora em nova decisão com a França

À entrada para a terceira e derradeira partida do Grupo F, Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos da Alemanha, que subiu ao segundo posto após o triunfo por 4-2 sobre a equipa das quinas, e menos um do que os franceses, que lideram, enquanto a Hungria segue em último, com um.



A vitória sobre a França garante imediatamente a qualificação lusa num dos dois primeiros lugares do grupo, mas um empate também será suficiente para essa passagem, uma vez que, além dos dois primeiros, também os quatro melhores terceiros classificados dos seis agrupamentos se apuram para os “oitavos”, pelo que a seleção nacional precisaria de suplantar dois deles, para carimbar uma vaga na próxima fase.



Pelo terceiro Europeu seguido, a seleção nacional vai ter de recorrer à calculadora na derradeira ronda da fase de grupos, na qual vai reeditar decisões recentes com os franceses, a mais saborosa das quais há cinco anos, na final de um Euro2016 de tão boa memória para as cores lusas, pintadas pelo inesperado golo de Éder em pleno Stade Saint-Denis.



Contudo, em novembro do ano passado, “les bleus” superaram Portugal por 1-0, no Estádio da Luz, e asseguraram a passagem às meias-finais da Liga das Nações, impedindo que a equipa das quinas continuasse a defender o troféu conquistado na primeira edição.



A derrota com a Alemanha fez reerguer algumas dúvidas quanto ao melhor “onze” que Fernando Santos poderia apresentar e até é expectável que o técnico proceda a algumas alterações, sendo provável a entrada de Renato Sanches, que em tão bom nível se exibiu nos dois primeiros jogos, depois de ser lançado do banco de suplentes.



Essa poderá ser uma de duas ou três alterações na equipa titular, sendo que Nuno Mendes está em dúvida para o duelo luso-francês, devido a problemas musculares, que o impediram de defrontar a Alemanha.



Já a França, que tinha derrotado a “Mannschaft” na ronda inaugural, cedeu um inesperado empate (1-1) com a Hungria, de nada valendo o poderoso trio ofensivo Griezmann, Mbappé e Benzema, que se prepara para causar “dores de cabeça” ao conjunto luso.



Portugal e França jogam na quarta-feira, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), na Puskás Arena, em Budapeste, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020.