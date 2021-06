Euro2020. Portugal vai com tudo frente à Bélgica

Após ter garantido a qualificação para os "oitavos" como o melhor terceiro classificado dos seis grupos, sobrevivendo no grupo F com uma vitória ante Hungria (3-0), uma derrota com a Alemanha (2-4) e um empate (2-2) com a França, a equipa das quinas volta a debater-se com outra das grandes potências do torneio



Esta será a primeira vez que Portugal e Bélgica se encontram numa fase final de uma grande competição, sendo que os "diabos vermelhos" têm uma pequena vantagem no histórico de jogos contra os lusos - seis vitórias, sete empates e cinco derrotas -, com o último embate a remontar a junho de 2018, em Bruxelas, um particular que terminou sem golos.



Nas anteriores sete presenças em Europeus, a formação lusa acabou sempre no "top 8": foi campeã em 2016, "vice" em 2004, semi-finalista em 1984, 2000 e 2012 e caiu nos quartos de final, então a primeira fase a eliminar, em 1996 e 2008.



Por seu lado, a Bélgica, que está a cumprir a sexta presença, tem como melhor registo o segundo lugar de 1980 (1-2 com a RFA na final), sendo que na última edição, em 2016, foram afastados nos quartos de final pelo País de Gales (1-3).



O selecionador Fernando Santos tem todos os 26 jogadores à disposição, sendo previsível que volte a apostar no "onze" que defrontou a França, na quarta-feira, em Budapeste, na derradeira ronda da fase de grupos.



Já os belgas chegaram aos "oitavos" na sequência de um desempenho imaculado no Grupo B, no qual arrecadaram três vitórias no mesmo número de jogos, diante de Rússia (3-0), Dinamarca (2-1) e Finlândia (2-0).



O encontro tem início às 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, e será dirigido pelo alemão Felix Brych.



O vencedor do quarto embate dos "oitavos" do Euro2020 vai defrontar nos quartos de final a Itália, que sábado bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa).



Antes do embate de Sevilha, os Países Baixos, campeões europeus em 1988, e a República Checa disputam o terceiro encontro dos "oitavos", em Budapeste, na Hungria, a partir das 18h00 locais (17h00 em Lisboa). O vencedor joga com a Dinamarca nos "quartos".