Euro2020. Ronaldo é ainda o melhor marcador da prova

Lista dos marcadores do Euro2020 de futebol, que começou em 11 de junho e termina em 11 de julho de 2021, em 11 cidades de 11 países:





- Cinco golos:



Cristiano Ronaldo (Portugal)







- Quatro golos:



Patrik Schick (República Checa)







- Três golos:



Romelu Lukaku (Bélgica)



Georginio Wijnaldum (Países Baixos)



Robert Lewandowski (Polónia)



Emil Forsberg (Suécia)







- Dois golos:



Kai Havertz (Alemanha)



Thorgan Hazard (Bélgica)



Ivan Perisic (Croácia)



Joakim Maehle (Dinamarca)



Kasper Dolberg (Dinamarca)



Yussuf Poulsen (Dinamarca)



Karim Benzema (França)



Raheem Sterling (Inglaterra)



Ciro Immobile (Itália)



Manuel Locatelli (Itália)



Matteo Pessina (Itália)



Denzel Dumfries (Países Baixos)



Memphis Depay (Países Baixos)



Xherdan Shaqiri (Suíça)



Andriy Yarmolenko (Ucrânia)



Roman Yaremchuk (Ucrânia)







- Um golo:



Robin Gosens (Alemanha)



León Goretzka (Alemanha)



Christoph Baumgartner (Áustria)



Marko Arnautovic (Áustria)



Michael Gregoritsch (Áustria)



Sasa Kalajdzic (Áustria)



Stefan Lainer (Áustria)



Kevin De Bruyne (Bélgica)



Thomas Meunier (Bélgica)



Nicola Vlasic (Croácia)



Luka Modric (Croácia)



Andreas Christensen (Dinamarca)



Martin Braithwaite (Dinamarca)



Mikkel Damsgaard (Dinamarca)



Callum McGregor (Escócia)



Milan Skriniar (Eslováquia)



Álvaro Morata (Espanha)



Aymeric Laporte (Espanha)



Ferran Torres (Espanha)



Pablo Sarabia (Espanha)



Joel Pohjanpalo (Finlândia)



Antoine Griezmann (França)



Ádám Szalai (Hungria)



András Schäfer (Hungria)



Attila Fiola (Hungria)



Federico Chiesa (Itália)



Lorenzo Insigne (Itália)



Ezgjan Alioski (Macedónia do Norte)



Goran Pandev (Macedónia do Norte)



Aaron Ramsey (País de Gales)



Connor Roberts (País de Gales)



Kieffer Moore (País de Gales)



Wout Weghorst (Países Baixos)



Karol Linetty (Polónia)



Diogo Jota (Portugal)



Raphaël Guerreiro (Portugal)



Tomás Holes (República Checa)



Aleksei Miranchuk (Rússia)



Artem Dzyuba (Rússia)



Viktor Claesson (Suécia)



Breel Embolo (Suíça)



Haris Seferovic (Suíça)



Irfan Kahveci (Turquia)







Na própria baliza:



- Um golo:



Mats Hummels (Alemanha), a favor da França



Martin Dúbravka (Eslováquia), a favor da Espanha



Juraj Kucka (Eslováquia), a favor da Espanha



Lukas Hradecky (Finlândia), a favor da Bélgica



Wojciech Szczesny (Polónia), a favor da Eslováquia



Raphaël Guerreiro (Portugal), a favor da Alemanha



Rúben Dias (Portugal), a favor da Alemanha



Merih Demiral (Turquia), a favor da Itália