Euro2020: Ronaldo sem limitações no primeiro treino de Portugal

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, o capitão da seleção nacional ‘aqueceu’ juntamente com os restantes companheiros e, nesse período, mostrou estar sem qualquer problema físico.



Ronaldo foi substituído nos últimos dois jogos da Juventus e o técnico da formação italiana, Maurizio Sarri, chegou a afirmar que o português estaria com um problema num dos joelhos.



No arranque do treino, o selecionador Fernando Santos contou com todos os 24 jogadores convocados, que realizaram os habituais exercícios de ‘aquecimento’, com e sem bola. Neste período, os três guarda-redes, como é habitual, trabalharam à parte.



Após o almoço, a comitiva lusa viaja até ao Algarve, onde na quinta-feira defronta a Lituânia, às 19:45, num encontro que terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.



O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).



Em caso de vitória nos dois últimos jogos, Portugal assegura o segundo lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final do próximo Europeu, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia.