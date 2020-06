Euro2020: UEFA mantém as 12 cidades-sede

Em conferência de imprensa, após reunião do Comité Executivo do organismo, o secretário-geral adjunto, Giorgio Marchetti, confirmou que, como estava planeado, o jogo inaugural será em Roma, em 11 de junho de 2021, e que a final será disputada em Londres, em 11 de julho.



“As 12 cidades-sedes originais estão confirmadas”, disse o dirigente italiano.



Além da capital italiana e da capital inglesa, a 16.º edição do Campeonato de Europa vai ser disputada ainda em Amesterdão, Baku, Bilbau, Bucareste, Budapeste, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Munique e São Petersburgo.



Após o adiamento da competição, por causa da pandemia provada pelo novo coronavírus, o próprio presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, em declarações à imprensa, admitiu a possibilidade de substituir ou reduzir o número de cidades-sede, por questões de segurança e higiene.



“Nove cidades estão confirmadas. Há três que ainda teremos que rever”, disse na altura o líder máximo do organismo que rege o futebol europeu.



Com esta confirmação da UEFA, Portugal, atual detentor do título, vai disputar os jogos do Grupo F em Budapeste, frente a França e um adversário a surgir dos ‘play-offs’, e em Munique, diante da Alemanha.



O organismo anunciou ainda que os jogos dos ‘play-offs’, inicialmente agendados para março, vão decorrer entre 08 de outubro e 12 de novembro.