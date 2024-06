Euro2024. Pepe é o mais velho de sempre a jogar na prova continental

Ao ser titular na defesa lusa na estreia de Portugal no Euro2024, em Leipzig, frente à República Checa, em jogo da ronda inaugural do Grupo F, Pepe, com 41 anos e 113 dias, é o novo recordista, deixando para trás os 40 anos e 86 dias de Király.



O guarda-redes magiar era o mais velho a jogar na prova continental, depois de alinhar nos oitavos de final do Euro2016, frente à Bélgica, numa partida em que a Hungria foi derrotada por 4-0.



O defesa central luso atingiu ainda outro registo histórico, ao jogar em cinco fases finais de Europeus, sendo apenas superado por Cristiano Ronaldo, que, com a presença de hoje, passou a ter jogos em seis edições.



O central do FC Porto estreou-se em Europeus em 2008 e depois estava presente em 2012, em 2016, no qual Portugal conquistou o título, em 2020, que foi disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, e agora em 2024, tendo jogado em todas as edições.



Portugal defrontar a República Checa na Red Bull Arena, em Leipzig, com arbitragem do italiano Marco Guida.



Além dos checos, no agrupamento, Portugal defronta ainda a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (no dia 26, em Gelsenkirchen), num Grupo F que arrancou hoje em Dortmund, com o triunfo dos turcos sobre os estreantes georgianos por 3-1.