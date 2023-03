Euro2024. Portugal isola-se na liderança do Grupo J

Cristiano Ronaldo, os nove e 31 minutos, João Félix, aos 15, Bernardo Silva, aos 18, e os suplentes Otávio, aos 77, e Rafael Leão, aos 88, marcaram os golos do "onze" comandado pelo espanhol Roberto Martínez.Num agrupamento que qualifica os dois primeiros para a fase final do Euro2024, Portugal passou a somar seis pontos, contra quatro da Eslováquia (2-0 à Bósnia-Herzegovina) e três de bósnios e da Islândia (7-0 no Liechtenstein).





Três dias depois ter de arrancado a fase de apuramento com um resultado "gordo", em Lisboa, diante do muito acessível Liechtenstein (4-0), o selecionador Roberto Martínez operou três mudanças no ‘onze’ e todas na linha defensiva.



Diogo Dalot, António Silva, para cumprir apenas a terceira internacionalização AA, e Nuno Mendes foram as novidades entre os titulares, em detrimento de João Cancelo, Gonçalo Inácio e Raphaël Guerreiro, com os últimos dois a serem excluídos da ficha de jogo, assistindo ao jogo da bancada do moderno Stade de Luxembourg, inaugurado em julho de 2021.



Apesar dos "leões vermelhos" serem um conjunto com mais argumentos e com melhores "armas" do que o Liechtenstein, Portugal tinha a obrigação de conseguir um resultado esclarecedor, que começou a ser construído e, praticamente, fechado com apenas 18 minutos completados.



Se o Liechtenstein jogou fechado na sua defensiva em Alvalade, o Luxemburgo, perante cerca de 10.000 adeptos na bancadas, preferiu jogar mais subido no terreno e tentar sair a jogar, mas sem nunca chegar a assustar o "espetador" Rui Patrício.



Na conferência de imprensa após o jogo Roberto Martínez, selecionador de Portugal, comentou: “Estou muito satisfeito pela partida. Era importante obter este resultado, queríamos ser consistentes e não fazer trocas por fazer. Há muitas opções no balneário, mas optámos por trocar nas posições em que precisávamos de mais frescura física.



Vi o Gonçalo Inácio jogar a um grande nível na primeira partida, mas depois de três dias era importante dar descanso. Era importante para mim ver o António Silva entrar numa posição para parar os ataques do Luxemburgo. A equipa esteve muito bem defensivamente com o Rui Patrício também.



Somos Portugal e era muito importante ganhar os jogos para o apuramento para o Europeu. O Cristiano Ronaldo tem uma experiência internacional incrível, única, 190 e tal internacionalizações. É muito importante para o balneário.



A ideia da matriz era esta, de criar ocasiões de golos. Sou muito honesto e não gostei dos 25 minutos da primeira parte com o Liechtenstein. Mas a atitude, o compromisso, a intensidade do treino e do trabalho na Cidade do futebol foi espetacular, melhor do que esperava".





Após o encontro os futebolistas lusos também disseram o que sentiram, após a vitória.





Portugal volta a entrar em campo a 17 de junho, no Estádio da Luz, para defrontar a Bósnia Herzegovina.