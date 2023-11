Euro2024: Rúben Dias fala na "ambição especial de tornar apuramento histórico"

Na véspera do encontro contra o Liechtenstein, da nona jornada de qualificação do Grupo J, o central dos ingleses do Manchester City falou também do estatuto de habitual titular no central da defesa e da estreia do guarda-redes José Sá, que irá somar a primeira internacionalização em Vaduz.



"Temos uma ambição especial de tornar este apuramento histórico. No final de contas, será um momento especial. Mas, mais do que isso, para mim e para todos, é a oportunidade rara de estarmos todos juntos, para o nosso treinador continuar a aperfeiçoar as novas ideias", começou por dizer Rúben Dias, aos jornalistas.



E lembrou: "Vão ser estes dois jogos, mais dois jogos mais à frente, antes do Euro, e pouco mais".



Titular em todos os jogos da fase de qualificação, Rúben Dias considera que esse dado demonstra a confiança do selecionador Roberto Martínez, mas manifestou a intenção de continuar a progredir.



"É sempre motivo de orgulho e esse fator em especifico demonstra a confiança do treinador no meu trabalho. Fico feliz por isso e é uma situação de constante adaptação e mudança. É progredir a cada oportunidade. Eu individualmente, perante a equipa, e todos nós, enquanto equipa", explicou.



Sobre a escolha de José Sá para a baliza das 'quinas' no jogo de quinta-feira, em Vaduz, o central mostrou-se feliz pelo colega: "Momento especial para ele e todos nós, porque ficamos felizes. Enquanto grupo, respeitamos a posição do nosso treinador e ficamos muito felizes pelo Sá".



Por fim, abordou a possibilidade de Portugal conquistar o Euro2024, à imagem do que aconteceu em 2016, em França, dando conta de que o "sonho é permanente".



"O sonho não tem data para começar ou terminar. É permanente para quem é português, felizmente para todos nós, que temos qualidade suficiente para isso. Portanto, diria que sonhar sempre, mas com os pés assentes no chão", terminou.



A seleção nacional, que já está apurada e tem o primeiro lugar do Grupo J garantido, defronta o Liechtenstein na quinta-feira, em Vaduz, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), num encontro que será dirigido pelo sueco Mohammed Al-Hakim.



Após o encontro em Vaduz, Portugal fecha a fase de apuramento no domingo, perante a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Portugal lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.