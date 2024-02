Euro2024: Seleção portuguesa vai ficar instalada em Harsewinkel

De acordo com a lista dos locais de concentração e estágio de 21 das 24 seleções que vão participar na fase final da prova, Portugal assegurou aquela ‘base’ situada na Renânia do Norte-Vestfália.



No Mundial2006, também realizado na Alemanha, a equipa das ‘quinas’ tinha ficado instalada precisamente naquela região, em Marienfeld.



No Grupo F do Euro2024, a equipa comandada por Roberto Martínez, que se qualificou para a fase final com 10 vitórias em 10 partidas na fase de apuramento, vai ter pela frente Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).