Eurobasket 2025. Acompanhe os jogos de Portugal no Campeonato Europeu de Basquetebol

Portugal entrou a vencer na competição ao derrotar a Chéquia por 62-50.





E a expetativa em torno da selecção é muita, após ter “arrasado” nas eliminatórias da FIBA EuroBasket 2025 com atuações impressionantes num grupo em que estavam equipas como Israel, Eslovênia e Ucrânia, garantindo a vaga para a Fase Final com duas partidas restantes na temporada.





Esta participação portuguesa é a primeira da seleção no EuroBasket desde 2011, quando terminou em 21º lugar.





O melhor resultado de sempre, foi em 2007, tendo Portugal ficado em 9.º lugar.





Assista em direto, com a RTP Desporto, aos encontros da Seleção Nacional:

Portugal x Sérvia / 2ª J. - Grupo A (19h15)

Turquia x Portugal / 3ª J. - Grupo A (30 Ago, 19h15)

Portugal x Letónia / 4ª J. Grupo A (01 Set, 16h00)

Estónia x Portugal / 5ª J. Grupo A (03 Set, 12h45)





O torneio co-organizado por vários países; Chipre, Finlândia, Polónia e Letónia, decorre de 27 de agosto a 14 de setembro de 2025.