Eurobasket 2025. Acompanhe os jogos de Portugal no Campeonato Europeu de Basquetebol
Assista aos jogos da Seleção Nacional de Basquetebol, que está a participar no torneio EuroBasket 2025, na sua 42ª edição do campeonato EuroBasket - campeonato internacional quadrienal de basquete masculino - organizado pela FIBA Europa .
Portugal entrou a vencer na competição ao derrotar a Chéquia por 62-50.
E a expetativa em torno da selecção é muita, após ter “arrasado” nas eliminatórias da FIBA EuroBasket 2025 com atuações impressionantes num grupo em que estavam equipas como Israel, Eslovênia e Ucrânia, garantindo a vaga para a Fase Final com duas partidas restantes na temporada.
Esta participação portuguesa é a primeira da seleção no EuroBasket desde 2011, quando terminou em 21º lugar.
O melhor resultado de sempre, foi em 2007, tendo Portugal ficado em 9.º lugar.
Assista em direto, com a RTP Desporto, aos encontros da Seleção Nacional:
- Portugal x Sérvia / 2ª J. - Grupo A (19h15)
- Turquia x Portugal / 3ª J. - Grupo A (30 Ago, 19h15)
- Portugal x Letónia / 4ª J. Grupo A (01 Set, 16h00)
- Estónia x Portugal / 5ª J. Grupo A (03 Set, 12h45)