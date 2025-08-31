Eurobasket: Mário Gomes quer com a Letónia a equipa dos dois primeiros jogos

“É um jogo igual aos outros. A nossa preocupação fundamental não é com o adversário, mas connosco próprios. Temos que vir para o jogo de amanhã [segunda-feira] como viemos para os dois primeiros jogos e como não viemos ontem [sábado]”, afirmou Mário Gomes, após o treino luso, na Xiaomi Arena, em Riga.



Mário Gomes reconheceu que, face à Turquia, que bateu Portugal por muito expressivos 41 pontos (95-54), “a equipa não estava pronta para jogar, ao contrário do que aconteceu nos dois primeiros jogos, em que a equipa veio em estado de prontidão para aquilo que era preciso fazer”.



“Portanto, o jogo de amanhã [segunda-feira], mais do que o adversário, preocupa-nos que Portugal é que vamos ter e eu acredito que vamos voltar ao registo dos dois primeiros jogos”, disse o selecionador luso.



E os encontros que se seguem vão ter também um ambiente diferente, já que, depois de um máximo de 2.942 espetadores face à Sérvia, serão mais de 11.000 a encher as bancadas nos jogos com Letónia e Estónia (quarta-feira), no apoio aos adversários lusos.



“A Letónia e a Estónia jogam em casa, o que é mais uma das originalidades deste sorteio, que acaba por não ser um sorteio puro - são outros interesses, que não desportivos. O que é um facto é que vamos terminar o campeonato a jogar contra equipas que vão jogar as duas em casa, o que não devia acontecer, na minha opinião, mas são contas de outro rosário”, afirmou.



Mário Gomes desvalorizou, porém, esse fator: “Não é nada de especial. Por exemplo, contra a Estónia, lembro-me de ter jogado duas vezes ao longo da carreira: ganhámos em Talin, perdemos em Sines. Portanto, quem estava na bancada não jogou e é assim que temos que encarar o jogo”.



O técnico luso espera é que os jogadores estejam prontos : “Nós nunca sabemos, nunca temos 100% de certeza do que vai na cabeça dos jogadores, mas julgo que estão preparados, não há motivos para que assim não seja”.



“A derrota de ontem [sábado] magoou, fez moça, mas nós - tal como eu lhes disse no início e ainda há pouco recordei - não temos tempo nem para chorar, nem para ter pena de nós próprios, até porque viemos para aqui com um objetivo e neste momento estamos mais próximos de alcançar esse objetivo do que estávamos no início”, frisou o técnico nacional.



De acordo com Mário Gomes, “numa altura destas, não pode haver dúvidas sobre o estado de motivação dos jogadores e a crença dos jogadores em conseguirem atingir o objetivo”, pelo que está “plenamente confiante” que Portugal, frente a Letónia e Estónia, vai “voltar ao registo dos dois primeiros jogos”.



Ainda assim, o selecionador luso, que vai cumprir o 93.º jogo pela seleção das ‘quinas’, sabe que a tarefa será “difícil”.



“Eles têm um excelente jogo exterior, jogam com um ritmo muito elevado. É uma equipa que gosta de jogar em campo aberto, posses de bola curtas, com muito bons lançadores e um ponto forte, que tanto pode jogar fora como dentro, que é o Porzingis”, explicou.



Segundo Mário Gomes, a Letónia “é uma equipa completa, a número 9 do mundo”, pelo que “está tudo dito”.



“Temos que conseguir defender ao nível que defendemos nos dois primeiros jogos e, no ataque, ser mais esclarecidos, mais disciplinados taticamente, e conseguir melhor percentagem de lançamentos do que temos tido, porque, mesmo no jogo com a Sérvia, a percentagem de lançamentos não foi boa e ontem [sábado] foi verdadeiramente má, mas há dias assim. Os jogadores são os mesmos, eles têm que lançar e têm que meter”, frisou.



A finalizar, o técnico luso explicou o porquê da expulsão frente à Turquia: “Não tem nada a ver com o resultado, obviamente Portugal não perdeu com a Turquia por causa da arbitragem. A expulsão tem a ver com defender os meus jogadores, e foi isso que eu fiz, porque ontem [sábado] o que se passou foi que os árbitros não respeitaram a equipa portuguesa, não respeitaram os jogadores e, portanto, eu senti-me na obrigação, porque é o meu papel, de defender os jogadores. Foi isso que se passou”.



O encontro entre a coanfitriã Letónia e Portugal, da quarta jornada do Grupo A do Eurobasket2025, está marcado para segunda-feira, pelas 18:00 locais (16:00 em Lisboa), na Xiaomi Arena, em Riga.