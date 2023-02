Eurobasket. Mário Gomes quer Portugal a defender melhor

”, explicou à agência Lusa Mário Gomes.Portugal superou em casa o Chipre por 102-69, com 17 pontos e 13 ressaltos do agora ausente Neemias Queta, e venceu na receção aos búlgaros, já sem o poste da NBA, por 88-78, mas, de acordo com o selecionador luso, os jogos vão ser agora “mais difíceis”, até porque “são fora de casa”.”, frisou.A seleção lusa enfrenta uma jornada dupla e tudo se deverá decidir no segundo encontro, na Bulgária – onde, vencendo no Chipre, Portugal pode perder por menos de 10 pontos -, mas Mário Gomes quer, primeiro, todo o foco no jogo de Nicósia.”, disse.De acordo com Mário Gomes, os cipriotas até poderão vir a utilizar um “poste norte-americano naturalizado”, mas, independentemente disso, é preciso lembrar que equilibraram o jogo com a Bulgária, que “podia ter caído para qualquer lado”.”, frisou Mário Gomes, desvalorizando também a proximidade dos encontros, já que, a este nível “os jogadores estão habituados a disputar dois jogos por semana”.Segundo o selecionador luso, o tempo de preparação é o “possível” e há que aproveitá-lo da “melhor maneira”, sendo a defesa a sua maior preocupação, até porque, por falta de tempo para treinar, desde o verão de 2021, “não há uma base sólida”.”, afirmou Mário Gomes, garantindo uma equipa “em condições para competir na quinta-feira e também no domingo”.Face aos búlgaros, uma derrota por menos de 10 pontos poderá servir, se as duas equipas ganharam na quinta-feira – a Bulgária na Roménia -, algo que os jogadores lusos “têm a experiência internacional necessária para encarar como deve ser encarado”.”, explicou à Lusa.Independentemente dos cenários que se colocarem,, para a qual se qualifica apenas o vencedor do grupo, com as restantes equipas a rumarem à terceira fase de pré-qualificação.”, finalizou Mário Gomes.Para este duplo embate, o selecionador luso escolheu 13 jogadores, sendo que, da lista inicial, caiu o extremo Nuno Sá (CAB Madeira) e entrou o base Pedro Bastos (Vitória de Guimarães).A seleção portuguesa de basquetebol joga na quinta-feira com o Chipre, em Nicósia, pelas 17h00 (em Lisboa), e no domingo frente à Bulgária, em Botevgrad, a partir das 16h00, nos dois últimos jogos no Grupo F da segunda ronda de pré-qualificação para o Eurobasket2025.Após quatro jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com oito pontos, contra sete da Bulgária, cinco da Roménia e quatro do Chipre.