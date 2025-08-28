Eurobasket. Nuno Manarte reconhece tarefa "muito difícil" face à Sérvia

“Em primeiro lugar, temos de entender a realidade do jogo que vamos apanhar. Eu não acredito em tentar ludibriar a realidade do jogo. É uma equipa muito difícil, muito complicada, com muito talento e estou a dizer isto certo do que digo”, explicou.



Para Nuno Manarte, é obrigatório entender essa realidade, “que vai ser um jogo muito difícil a todos os níveis, a nível físico, a nível defensivo, a nível ofensivo”.



“Mas, se entendermos isso, se jogarmos cada posse de bola como se fosse a última, se tivermos no limite os 40 minutos, poderemos ter uma percentagem de conseguir competir com esta equipa”, acrescentou, reconhecendo, porém, que essa percentagem “pode não ser muito elevada”.



O adjunto de Mário Gomes, que falou após o treino de hoje da formação lusa na Xiomani Arena, em Riga, não tem dúvidas que “este é o primeiro passo, esta preparação mental para a realidade do que vai ser o jogo e aquilo com que Portugal se vai deparar”.



Portugal vai enfrentar na sexta-feira a Sérvia e no sábado a Turquia, uma dupla jornada em dias consecutivas que trás uma maior exigência física, mas para a qual a equipa lusa está preparada.



“Nós fazemos uma gestão de 12 jogadores e isso faz que nestes jogos em dias seguidos haja uma recuperação um pouco melhor, apesar de haver uns que jogaram um pouco mais ontem [quarta-feira] e que, provavelmente, irão jogar um pouco mais amanhã [sexta-feira], e terão de repetir no jogo com a Turquia”, explicou.



Nuno Manarte espera que essa rotação possa dar frutos “não tanto agora, mas um pouco mais à frente”, sendo que, “mentalmente, neste palco, as questões do cansaço” sejam postas “um pouco para trás”.



Portugal vai ter pela frente os dois jogos mais complicados no Grupo A, mas chega embalado depois de ter vencido na quarta-feira a República Checa, por 62-50.



“Em primeiro lugar, há a satisfação de estarmos num Europeu e termos uma primeira vitória, num primeiro jogo que, tradicionalmente, é muito complicado, onde há muita ansiedade, muito nervosismo”, lembrou.



O ex-base destacou que a equipa “defendeu bastante bem”, mesmo “não fazendo um jogo bom, não fazendo um jogo bonito”, pois se sofrer 50 pontos foi “muito bom, os 62 pontos também são poucos e, a este nível não se podem repetir”, pois “se repetirmos, vai ser muito difícil ganhar.



“Custou-nos muito atacar. Acho que foi um pouco a consequência desta ansiedade, deste nervosismo de estar neste palco, mas, se me dissessem antes de vir para o Europeu que o primeiro jogo era uma vitória eu assinava por baixo”, frisou.



O encontro entre Portugal e a Sérvia, da segunda jornada do Grupo A do Eurobasket2025, tem início às 21:15 locais (19:15 em Lisboa), na Xiomani Arena, em Riga.



Depois da Sérvia, Portugal, que começou com um triunfo sobre a República Checa (62-50), ainda defronta a Turquia (sábado), a coanfitriã Letónia (segunda-feira) e a Estónia (quarta-feira), precisando de ficar num dos quatro primeiros lugares do agrupamento para seguir para os ‘oitavos’.



A 42.ª fase final do Europeu começou na quarta-feira e termina em 14 de setembro, disputando-se em Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).

