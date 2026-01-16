Europeu Andebol. Portugal estreia-se com triunfo frente à Roménia

Na sua nona participação em campeonatos da Europa, a quarta seguida, a formação lusa, que ao intervalo vencia já por oito golos de diferença (23-15), tinha de ganhar este primeiro encontro, no qual era favorita, para poder aspirar em lutar por um lugar entre os dois primeiros e rumar assim para a Ronda Principal.



Após esta estreia vitoriosa, Portugal defronta na segunda jornada a Macedónia do Norte, no domingo, encerrando esta primeira fase na próxima terça-feira, frente à Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia em 2008 e 2012.



