Seleção Nacional
Mais Modalidades
Europeu Andebol. Portugal estreia-se com triunfo frente à Roménia
A seleção portuguesa estreou-se esta sexta-feira com uma vitória no Grupo B do Europeu de andebol, que decorre na Dinamarca, Noruega e Suécia, ao bater a Roménia por 40-34, em Herning, Dinamarca.
Na sua nona participação em campeonatos da Europa, a quarta seguida, a formação lusa, que ao intervalo vencia já por oito golos de diferença (23-15), tinha de ganhar este primeiro encontro, no qual era favorita, para poder aspirar em lutar por um lugar entre os dois primeiros e rumar assim para a Ronda Principal.
Após esta estreia vitoriosa, Portugal defronta na segunda jornada a Macedónia do Norte, no domingo, encerrando esta primeira fase na próxima terça-feira, frente à Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia em 2008 e 2012.
Após esta estreia vitoriosa, Portugal defronta na segunda jornada a Macedónia do Norte, no domingo, encerrando esta primeira fase na próxima terça-feira, frente à Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia em 2008 e 2012.