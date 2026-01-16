Europeu Andebol. Portugal - Roménia

Os ‘heróis do mar’ têm entre os dois primeiros lugares da fase preliminar para rumarem à Ronda Principal e, para que tal aconteça, será praticamente obrigatório ultrapassar a Roménia, a partir das 17:00 (horas de Lisboa), na cidade dinamarquesa de Herning.A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira terá pela frente uma seleção que disputa a fase final pela quarta vez - tendo como melhor registo o nono lugar em 1996 -, mas que se sagrou campeã mundial em quatro ocasiões (1961, 1964, 1970 e 1974).