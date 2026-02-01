Europeu de Andebol. Francisco Costa o melhor jovem e Salvador Salvador o melhor defesa









Antes da disputa da final da 17.ª edição do Europeu, entre a Dinamarca e a Alemanha, na cidade dinamarquesa de Herning, às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), a federação continental revelou os prémios individuais, decorrentes da votação do público, ratificada por um painel de peritos.









Francisco Costa, com 61 golos e 21 assistências em oito jogos, venceu a votação para melhor jovem e para melhor lateral direito e Salvador Salvador, com 23 golos e 33 assistências, o melhor defesa, numa eleição que consagrou ainda o dinamarquês Mathias Gidsel como o jogador mais valioso da competição.O ‘sete’ ideal da prova conta com jogadores de seis equipas – apenas a Alemanha conta com dois jogadores –, alinhando com o guarda-redes Andreas Wolff e o pivô Johannes Golla, com o ponta esquerdo norueguês August Pedersen, o lateral esquerdo dinamarquês Simon Pytlick, o central islandês Gísli Kristjánsson, o ponta direito croata Mario Sostarić e o luso Kiko Costa, como titular na lateral direita.Contaram para estas eleições mais de 12 mil votos.Portugal concluiu o Europeu de 2026 na quinta posição, a melhor classificação de sempre, ao vencer a Suécia, por 36-35, na sexta-feira.